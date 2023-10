Jakarta, 31 octobre (VNA) - Le gouvernement indonésien envisage d'imposer des taxes aux touristes étrangers dans cinq destinations touristiques ultra-prioritaires.

Des touristes étrangers à à bord d'un bateau rapide sur un quai de l'île Serangan, à Bali. (Photo : AFP/VNA)

Le vice-ministre du Tourisme et de l'Économie créative (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu a déclaré le 30 octobre que dans un avenir proche, la fiscalité touristique internationale sera appliquée non seulement sur l'île de Bali mais aussi dans les cinq destinations du lac Toba (province de Sumatra du Nord), Temple de Borobudur (Java central), Mandalika (Nusa Tenggara ouest), Labuan Bajo (Nusa Tenggara est) et Likupang (Sulawesi nord).



Vinsensius Jemadu a mentionné que la taxe pour les touristes étrangers commencerait à être mise en œuvre à Bali en février 2024. Les prochaines destinations pour une mise en œuvre similaire seront déterminées sur la base d'évaluations de trois aspects, à savoir l'accessibilité, les commodités et les attractions.



Le responsable a déclaré qu'il pensait que la taxe forfaitaire de 150.000 Rupiah (environ 10 dollars) pour les touristes étrangers à Bali est considérée comme une politique à vocation mondiale, car elle a été mise en œuvre dans de nombreux pays du monde, l'Indonésie étant l'un des derniers à l'adopter.



Vinsensius Jemadu a souligné que la taxe touristique doit aller de pair avec l'amélioration de la qualité des services et des hôtels. Il a également exprimé l'espoir que Bali devienne un modèle pour d'autres destinations touristiques en Indonésie.- VNA