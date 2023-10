Photo d'illustration: antaranews.com



Hanoï (VNA) - L'Indonésie souhaite développer des projets sur de nouvelles sources d'énergie pour atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2060 ou avant, selon le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM).



Yudo Dwinanda Priaadi, directeur général des énergies nouvelles et renouvelables et de la conservation de l'énergie de l'ESDM, a déclaré que son pays peut atteindre la neutralité carbone avant 2060 avec le soutien international par le biais du transfert de technologie et du parrainage.



Yudo a déclaré que l'Indonésie a besoin de nouvelles sources d'énergie abordables et accessibles à tous.



Il prévoit que d’ici 2060, la majeure partie de l’énergie utilisée dans le pays sera de l’énergie solaire, mais qu’il faudra des batteries pour stocker cette énergie.-VNA