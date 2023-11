Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a déclaré le 9 novembre que son pays avait exporté pour la première fois 243 tonnes de produits halieutiques vers la Chine.

La Thaïlande et la Chine organisent conjointement l'Exposition des technologies vertes 2023 à Bangkok du 9 au 12 novembre pour renforcer la coopération et présenter les réalisations en matière de réponse au changement climatique et de neutralité carbone.