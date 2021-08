Le ministre coordonnateur indonésien des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD. Photo: Antara

Jakarta (VNA) - Le ministre coordonnateur indonésien des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD, a encouragé la coopération des pays d'Asie du Sud-Est dans la mise en œuvre du Cadre de redressement intégral de l'ASEAN (ACRF) dans la période post-covid-19.

S’exprimant lors de la 23e conférence du Conseil de la Communauté politique et sécuritaire de l’ASEAN (APSC), tenue en ligne le 2 août dans le cadre de la 54e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-54), le ministre indonésien a suggéré à l’APSC de soutenir le rôle de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR) à l'ACRF pour intégrer les droits de l'homme dans le processus de reprise post-pandémie.

Une collaboration plus étroite avec l'ASEAN en termes de développement et de fourniture de vaccins et de médicaments est indispensable, a-t-il déclaré.

En plus de la question de la pandémie de Covid-19, M.Mahfud a soulevé la question de la coopération dans la lutte contre le terrorisme au sein de l'ASEAN.

Le plan de travail de Bali reflète notre engagement à mettre en synergie les collaborations inter-piliers et intersectorielles de 19 agences sectorielles pour lutter contre la radicalisation croissante et prévenir l'extrémisme qui mène à la violence, a ajouté M. Mahfud.

Le ministre indonésien a réaffirmé l'importance de la coopération juridique au sein de l’ASEAN avant d’encourager les pays membres à soutenir le groupe de travail de la réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN (ASLOM) sur le traité d'extradition de l'ASEAN.

Il a exprimé le souhait de voir les pays membres de l'ASEAN adopter une approche flexible des négociations dans l'esprit de la coopération de l'ASEAN et dans l’objectif commun d’empêcher la région devenir un refuge pour les criminels. -VNA