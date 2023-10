Photo d'illustration : ANTARA

Jakarta, 5 octobre (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo et ses ministres ont discuté des solutions pour faire face au phénomène El Niño dans le pays.Le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré le 4 octobre que lors d'une récente réunion, le président Joko Widodo avait exprimé sa préoccupation quant aux impacts négatifs d'El Nino sur la production et la vie du peuple indonésien.Le président a présenté trois solutions pour faire face au phénomène météorologique extrême actuel, notamment la cartographie des zones touchées par El Nino, la mise en place d'une stratégie visant à garantir la disponibilité des ressources en eau telles que les rivières, les lacs et les systèmes de canaux locaux, et la vérification régulière de l'approvisionnement en eau pour la production alimentaire et signaler périodiquement les niveaux d’eau dans ces zones.Il a également demandé aux ministères d'évaluer la situation actuelle, en particulier la possibilité d'une baisse de la production agricole en raison de l'épuisement des sources d'eau d'irrigation et des incendies de forêt généralisés.Le dirigeant a également chargé l'Agence nationale de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) de surveiller de près l'évolution des conditions météorologiques et de faire régulièrement rapport au président et aux membres du cabinet. - VNA