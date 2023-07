Jakarta, 10 juillet (VNA) - Le ministre indonésien de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a discuté de la coopération dans le secteur industriel avec le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) Jin Zhuanglong lors de sa récente visite dans ce pays d'Asie du Nord-Est.



Agus Gumiwang Kartasasmita a déclaré dans une déclaration écrite que lors de la réunion avec le ministre Jin Zhuanglong, au moins quatre nouvelles initiatives de coopération industrielle ont été proposées par le MIIT, à savoir la poursuite du Forum ASEAN-Chine sur les industries émergentes et le dialogue ministériel sur l'industrie, et la coopération sur les industries émergentes, les secteurs des véhicules à énergies nouvelles et du photovoltaïque.



Il a déclaré que les suggestions vont de pair avec les efforts de l'Indonésie pour transformer la technologie industrielle afin de réaliser l'Industrie 4.0. Il a également invité les entreprises chinoises de technologie de l'information à accroître leurs investissements en Indonésie.



La Chine est une énorme puissance dans ce secteur industriel, a noté le ministre, saluant les opportunités d'optimisation de la coopération en cours, notamment dans les secteurs des véhicules électriques et des véhicules à énergies nouvelles.



Le responsable indonésien a également proposé d'explorer la coopération avec la Chine dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique et verte. Il a déclaré que son pays possède l'un des plus grands systèmes de santé au monde avec plus de 270 millions d'habitants et un revenu annuel de 40 milliards de dollars.- VNA

source