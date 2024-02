Les autorités indonésiennes ont affirmé qu'elles continueraient à assurer un approvisionnement alimentaire adéquat dans tout le pays, en particulier à l'approche du mois du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr 1445 de l'hégire.

Le Cambodge a enregistré plus d'un million de touristes pendant les vacances du Nouvel An lunaire, dont 57.480 étrangers, selon son ministère du Tourisme.

L'armée thaïlandaise et les autorités de la province de Sa Kaeo se coordonnent avec les autorités locales cambodgiennes pour lutter contre la pollution atmosphérique par les poussières fines (PM2,5) à la frontière entre la province de Sa Kaeo, dans l'est de la Thaïlande, et celle de Banteay Meanchey au Cambodge.