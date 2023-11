L'Indonésie déploie un plan d'investissement pour un pacte de transition énergétique de 20 milliards de dollars (Photo: sg.finance.yahoo.com)



Jakarta, 22 novembre (VNA) – L'Indonésie a lancé le 21 novembre un plan d'investissement visant à attirer 20 milliards de dollars promis par les États-Unis et le Japon dans le cadre d'un pacte de transition vers les énergies renouvelables conclu l'année dernière pour que l'archipel puisse réduire ses émissions et se sevrer du charbon.La feuille de route, publiée moins de deux semaines avant le sommet COP28 à Dubaï, présente la vision de Jakarta d'atteindre zéro émission nette dans le secteur de l'électricité d'ici 2050 grâce aux fonds du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).Dans le cadre du Plan global d'investissement et de politique (CIPP), la nation d'Asie du Sud-Est cherchera à réduire ses émissions de dioxyde de carbone à 250 millions de tonnes pour son secteur électrique connecté au réseau d'ici 2030. Ce chiffre est en baisse par rapport au plafond précédent de 290 millions.Le ministre indonésien de la Marine et des Investissements, Erick Thohir, a déclaré que le CIPP fournit une feuille de route stratégique pour la transition énergétique ambitieuse en Indonésie en tenant compte des défis tels que la justice technique, financière et sociale.L'Indonésie prévoit également de porter sa part de production d'énergies renouvelables à 44 % d'ici 2030, contre un objectif initial de 34 %.Selon le CIPP, l'Indonésie aura besoin d'au moins 97,3 milliards de dollars d'investissements, soit près de cinq fois plus que le financement promis par les investisseurs du JETP, pour atteindre son objectif. Sur ce montant, 66,9 milliards de dollars seront dépensés pour 400 projets qui doivent être lancés au plus tard en 2030.- VNA