Logo du réseau social X affiché sur un smartphone. (Photo : Antara)



Jakarta, 1er mars (VNA) – Le ministère indonésien des Communications et de l'Information (Kominfo) a convoqué des représentants du bureau de Singapour de la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, pour répondre aux préoccupations concernant les publicités de jeux d'argent en ligne sur la plateforme.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 29 février, Semuel Abrijani Pangerapan, directeur général des applications informatiques au ministère, a déclaré que le ministère souhaitait rationaliser le processus d'identification et de suppression des contenus de jeux d'argent sans intervention manuelle.Semuel Abrijani Pangerapan a déclaré qu'ils émettaient un « avis de retrait » pour un tel contenu, mais que cela devenait fastidieux s'il se répétait. Les autorités indonésiennes ont demandé à la plateforme de développer un système de gestion automatique.Les inquiétudes des internautes se sont intensifiées en raison de la prolifération de publicités pour des jeux d’argent en ligne sur X, impliquant des personnalités publiques. Cela a été jugé perturbateur, apparaissant dans les résultats de recherche même pour les utilisateurs qui ne suivaient pas les comptes faisant la promotion des jeux d’argent en ligne.Selon une enquête récente de Populix, 63 % des internautes ont déclaré avoir été exposés à des publicités pour les jeux d'argent en ligne, et 41 % des personnes interrogées admettent être intéressées à visiter des sites de jeux d'argent en ligne après avoir vu de telles publicités. Parmi ce groupe, 16 % ont finalement essayé le jeu en ligne.En 2023, Kominfo a supprimé 810 785 éléments de contenu liés aux jeux d’argent en ligne, soit presque quatre fois le nombre supprimé en 2022.Le ministre de Kominfo, Budi Arie, a révélé que des avertissements et des ultimatums sévères avaient été adressés à diverses plateformes de médias sociaux, notamment Meta en octobre 2023 et X en janvier 2024. Ces avertissements ont conduit Meta à supprimer 1,65 million de contenus de jeu en ligne et 450.000 publicités associées d'août à octobre 2023. .La loi indonésienne régissant les transactions et informations électroniques interdit les jeux de hasard en ligne, imposant des peines sévères allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement et des amendes allant jusqu'à 10 milliards de Rp (645.000 dollars) aux opérateurs reconnus coupables d'exploiter des sites de jeux d'argent.- VNA