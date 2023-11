Jakarta, 7 novembre (VNA) - L'Indonésie est confiante dans la résilience de son secteur financier, même dans des scénarios extrêmes de l'économie mondiale, selon les derniers tests de résistance menés par la Banque d'Indonésie (BI), le ministère indonésien des Finances et l'Autorité des services financiers (OJK) et la Société d'assurance-dépôts (LPS).



Les résultats ont révélé que les institutions financières sous la direction du gouvernement indonésien font toujours preuve de résilience, a déclaré le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati lors d'un récent point de presse.



Elle a ajouté que les institutions resteront vigilantes face aux changements soudains provoqués par la dynamique géopolitique.



Sri Mulyani Indrawati a déclaré que les tests incluaient des situations hypothétiques « extrêmes », mais elle n'a pas révélé plus de détails.



Pendant ce temps, Perry Warjiyo, gouverneur de la Banque d'Indonésie (BI), a déclaré que ces tests impliquent un certain nombre de scénarios, tels que l'augmentation soudaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), la hausse des prix du pétrole, les tensions géopolitiques et l'impact d'El Phénomène Nino, récession et divergence de la croissance économique mondiale.



Lors d'un point de presse le mois dernier, il a déclaré que le secteur financier indonésien avait fait preuve d'une « forte résilience » lors des nouveaux tests, ajoutant que cette conclusion était fondée sur le fait que les ressources en capital sont toujours solides, le taux de créances douteuses est faible et la liquidité est toujours à un bon niveau.



Le mois dernier, BI a augmenté ses taux d'intérêt, mais les principales banques et analystes ont estimé que le secteur bancaire indonésien pouvait encore atteindre son objectif de croissance du crédit grâce à l'abondance des liquidités.



En janvier, BI prévoyait que la croissance du crédit cette année pourrait atteindre 10 à 12 %. Cependant, la croissance a ralenti au milieu de l’année, ce qui a conduit la banque à abaisser sa prévision à 9-11 % en août.



Fin septembre, la croissance du crédit indonésien était de 8,96%, inférieure au taux de 9,06% enregistré en août.- VNA

