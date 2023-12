Jakarta, 15 décembre (VNA) - Dans le but d'attirer davantage d'investissements dans le secteur des véhicules électriques (VE), le gouvernement indonésien a annoncé de nouvelles réglementations offrant des incitations fiscales aux constructeurs automobiles qui envisagent de créer des usines de véhicules électriques.

Un ouvrier nettoie une voiture électrique Neta V, exposée lors du Salon international de l'auto de Gaikindo Indonesia à Tangerang, près de Jakarta, en Indonésie, en août 2023. (Photo : reuters.com)

Le règlement présidentiel, signé le 8 décembre et annoncé cette semaine, étend les avantages fiscaux aux entreprises déjà investies dans la fabrication de véhicules électriques, à celles qui envisagent d'augmenter leurs investissements dans les véhicules électriques ou à celles qui ont l'intention de réaliser de nouveaux investissements dans le secteur.La nouvelle réglementation accordera aux constructeurs automobiles qui envisagent de construire des usines de véhicules électriques des incitations fiscales sur leurs importations de véhicules électriques entièrement construits jusqu’en 2025.Les nouvelles règles supprimeront les droits d'importation et la taxe sur les ventes de produits de luxe sur les véhicules construits introduits dans le pays et accorderont des incitations sur les taxes collectées par les gouvernements provinciaux.Les règles antérieures accordaient ces incitations uniquement aux importations de véhicules démontés, livrés en pièces détachées et assemblés dans le pays où ils sont vendus. L'Indonésie est le plus grand marché automobile d'Asie du Sud-Est.Cependant, le nombre de véhicules que les entreprises pourront importer dépendra de la taille de l'investissement et des progrès de développement de l'usine, et devra être approuvé par le ministère des Investissements.S'exprimant lors d'un webinaire sur les perspectives économiques de l'Indonésie le 13 décembre, Rachmat Kaimuddin, vice-ministre au ministère de coordination de l'Investissement et des Affaires maritimes, a déclaré que le nouveau décret aiderait les constructeurs automobiles à développer leur marché dans le pays grâce aux importations de véhicules électriques.Le gouvernement indonésien s'est fixé un objectif ambitieux de produire quelque 600 000 véhicules électriques d'ici 2030. Cela représenterait plus de 100 fois le nombre vendu en Indonésie au premier semestre 2023.Certaines entreprises, dont Hyundai, ont investi en Indonésie, suivies par des engagements d'investissement de la marque chinoise Neta EV et de Mitsubishi Motors. L'Indonésie courtise également Tesla et le chinois BYD. - VNA