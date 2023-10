Photo: antaranews.com

Jakarta, 17 octobre (VNA) – Ngabila Salama, membre du personnel de communication pour la transformation du ministère indonésien de la Santé, a déclaré le 16 octobre que les cigarettes sont à l'origine de divers problèmes de nature multidimensionnelle dans le pays et dans le monde.Ngabila Salama a souligné que les cigarettes sont la cause de problèmes multidimensionnels au niveau mondial, non seulement dans le secteur de la santé, mais qu'elles ont également un impact négatif sur la socio-économie et la culture.Selon Ngabila Salama, de nombreuses recherches ont montré l'impact négatif de la cigarette sur les problèmes de santé, notamment sur les troubles physiques et mentaux, tels que l'anxiété et la dépression. Outre le secteur de la santé, le tabagisme pose également des problèmes économiques.Les études issues de cette recherche ont également montré que les cigarettes sont le deuxième produit le plus consommé par les familles pauvres, a ajouté Ngabila Salama.Une autre étude indique qu'en réduisant les dépenses en cigarettes de 1 %, la pauvreté sera également réduite de 6 %.En outre, Ngabila Salama a souligné que le tabagisme est l'une des causes du retard de croissance chez les enfants et qu'il entraîne également des troubles moteurs, développementaux et mentaux.Elle a averti que les troubles mentaux chez les enfants peuvent également perturber leur concentration et entraîner une baisse de leurs résultats scolaires.Cela est dû à environ sept mille substances dangereuses contenues dans les cigarettes, en particulier la nicotine, qui provoque une dépendance ; le goudron qui déclenche le cancer dans le corps ; et le monoxyde de carbone qui empêche le sang de transporter l'oxygène vers les tissus corporels et les organes clés, a-t-elle expliqué.Ngabila Salama a donc exhorté le public à arrêter et à éviter de fumer.Elle a attiré l'attention sur certains efforts déployés pour réduire le nombre de fumeurs en augmentant les prix d'accise sur les cigarettes et en limitant la publicité sur les cigarettes. Pour cette raison, elle a proposé aux parties prenantes concernées de renforcer la réglementation concernant la publicité sur les cigarettes.En 2022, l’Indonésie se classait au premier rang mondial en termes de prévalence de fumeurs masculins adultes, enregistrée à 71,3 %. Pendant ce temps, la prévalence des fumeurs adultes en Indonésie s'élevait à 37,6 %, soit la cinquième plus élevée au monde.- VNA