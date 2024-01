Les étudiants travaillent sur leurs devoirs lors d'un événement à Jakarta. (Photo : tempo.io)

Jakarta, 10 janvier (VNA) – Plus de 24,6 millions d'Indonésiens ont participé à l'amélioration du programme d'alphabétisation numérique à travers le Mouvement national d'alphabétisation numérique (GNLD) de 2017 à fin 2023, selon le ministère indonésien de la Communication et de l'Informatique (KOMIFO).Le vice-ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique, Nezar Patria, a déclaré dans un communiqué de presse le 8 janvier qu'avec 142 partenaires issus de divers horizons tels que universitaires, entreprises technologiques et organisations civiles, le programme d'alphabétisation numérique a réuni 24.640.451 personnes à travers l'Indonésie jusqu'à fin 2023.Le programme GNLD renforce la capacité numérique de base des citoyens pour empêcher la propagation de contenus négatifs et créer un espace numérique productif.Grâce au programme d'alphabétisation numérique, le ministère pousse les citoyens à accroître leur alphabétisation numérique, en particulier ses quatre piliers que sont la capacité, la sécurité, la culture et l'éthique numériques.Nezar Patria a déclaré que la culture numérique présente divers avantages, notamment l'adoption croissante de technologies dans les services publics, les activités économiques, l'inclusion numérique, la participation démocratique des citoyens et l'accélération du développement des ressources humaines et économiques.Selon lui, l'Indonésie est confrontée à plusieurs défis, notamment l'accès inégal aux infrastructures numériques, l'augmentation du flux d'informations et le nombre de contenus négatifs ou de "fake news".De 2018 au 6 janvier 2024, KOMIFO a supprimé 4.506.749 contenus négatifs et publié des éclaircissements sur 928 fausses informations liées aux élections générales.- VNA