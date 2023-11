Jakarta, 7 novembre (VNA) – Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a appelé le 6 novembre à accélérer la formation des médecins spécialistes pour garantir la qualité des soins de santé publique.

Photo d'illustration : The Star

Budi Gunadi Sadikin a déclaré que la formation annuelle des médecins en Indonésie ne parvient pas à correspondre proportionnellement au taux de croissance démographique. Les soins de santé publics restent donc en deçà des normes.Outre la pénurie de personnel médical, l'Indonésie est également confrontée à des difficultés pour former un nombre suffisant de médecins spécialistes pour la nouvelle capitale Nusantara (IKN), a-t-il ajouté.Selon lui, 300 établissements médicaux réputés seront introduits dans les facultés de médecine afin que les étudiants puissent acquérir une expérience pratique pendant leurs études. Grâce à ce programme, plus de 30 000 médecins spécialistes pourraient être formés chaque année.Il a également souligné la politique indonésienne consistant à envoyer des médecins à l'étranger pour améliorer leurs compétences et réduire la tendance à rechercher des soins médicaux à l'étranger. On estime que chaque année, environ 2 millions d'Indonésiens se rendent régulièrement dans les pays voisins tels que Singapour, la Malaisie et la Thaïlande pour y recevoir des soins médicaux et se rétablir. - VNA