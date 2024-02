Jakarta (VNA) – Le ministère indonésien des Travaux publics et du Logement public a souligné que la création du Fonds mondial de l'eau était primordiale pour fournir un financement à long terme aux initiatives en matière d'eau potable et d'assainissement.

S'exprimant lors d’un atelier sur la création du Fonds mondial pour l'eau à Jakarta le 5 février, le chef du Département des infrastructures et du financement du logement dudit ministère, Herry Trisaputra Zuna, a affirmé que la création du Fonds visait à offrir un soutien financier durable aux initiatives en matière d'eau potable et d'assainissement et un financement dans le règlement des catastrophes liées à l’eau dans les pays en développement. C’est une mission cruciale.

Il a noté que ce Fonds devrait permettre de combler le déficit de financement et de soutenir la réalisation de l'Objectif de Développement Durable No 6 sur l’eau potable et l’assainissement.

Le gouvernement indonésien a créé le Fonds indonésien pour l'eau pour promouvoir les investissements et la fourniture d'eau potable dans toute l'Indonésie. Herry Trisaputra Zuna a noté que le fonds devrait financer jusqu'à un milliard de dollars des projets d'eau potable. -VNA