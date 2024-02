Hanoï (VNA) - L'indice de production industrielle ( IPI ) en janvier a chuté de 4,4% par rapport au mois précédent, mais a augmenté de 18,3% sur un an, selon l'Office général des statistiques.Concrètement, le secteur manufacturier a connu une croissance de 19,3% en variation annuelle, contribuant à hauteur de 15,1 points de pourcentage à la croissance globale.La production et la distribution d'électricité ont bondi de 21,6%, contribuant à hauteur de 1,9 point de pourcentage.L'approvisionnement en eau, la gestion et le traitement des déchets et des eaux usées, ont affiché une hausse de 5,7 %, soit 0,1 point de pourcentage, et le secteur minier de 7,3%, soit 1,2 point de pourcentage.L'IPI a augmenté dans 60 des 63 grandes villes et provinces du pays et diminué dans les trois autres seulement. -VNA