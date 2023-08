Le 8 août, une délégation de la Californie, conduite par la maire d’Oakland, Sheng Thao, s’est rendue dans la province méridionale de Long An, où elle a eu une séance de travail avec les autorités locales.

L’économie circulaire résout progressivement les problèmes et les défis liés à l’environnement et à l’énergie, créant une percée pour aider le district insulaire de Côn Dao, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) à développer une économie verte et durable.