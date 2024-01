Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière a augmenté de 3,62%, contribuant à hauteur de 0,93% à la croissance totale de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie.



Parallèlement, l'indice de consommation de l'industrie manufacturière à l'échelle nationale en 2023 a augmenté de 1,8% par rapport à 2022.



Cependant, l'indice moyen des stocks de l'ensemble de l'industrie manufacturière en 2023 était de 87,5%, supérieur au niveau de 78,1% enregistré en 2022, ce qui montre que la production industrielle était confrontée à des difficultés.



En outre, les valeurs ajoutées de l'ensemble du secteur industriel et de l'industrie manufacturière ont connu une hausse au niveau le plus bas au cours de la période 2011-2023. -VNA