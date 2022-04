Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et le président de la Chambre du peuple indien (Chambre basse) Om Birla. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la Chambre du peuple indien (Chambre basse) Om Birla a souhaité promouvoir les échanges commerciaux et économiques entre le Vietnam et l’Inde, s'efforçant de porter prochainement le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars, affirmant que les investisseurs indiens étaient très intéressés et plaçaient de grandes attentes sur le Vietnam.

Le dirigeant indien, en visite officielle au Vietnam, a eu une entrevue le 19 avril à Hanoï avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, affirmant que l’Inde continuerait à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de la qualité des ressources humaines et la restauration et la préservation des patrimoines culturels.

Pham Minh Chinh a demandé à l'Inde de créer des conditions optimales pour l'importation et l'exportation de marchandises et de promouvoir le commerce bilatéral, en particulier pour les produits électroniques, les textiles, les produits agricoles et les fruits du Vietnam. Malgré l'épidémie, le commerce bilatéral a encore progressé à un rythme élevé, atteignant plus de 13,2 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de près de 37% par rapport à 2020.



Il a affirmé que le Vietnam créait toujours des conditions favorables pour que les entreprises indiennes stimulent les investissements dans les produits pharmaceutiques, les infrastructures, les technologies de transformation et de fabrication, les technologies de l'information, la biotechnologie et l'énergie renouvelable, l'agriculture de haute technologie, l'innovation…



Le chef du gouvernement du Vietnam a suggéré que les deux parties continuent à maintenir des mécanismes de coopération, notamment le Comité intergouvernemental ; promeuvent davantage la coopération dans les domaines comme la défense et la sécurité, la culture, le tourisme, l’éducation et la formation, la transformation numérique, la transformation énergétique, la réponse au changement climatique et aussi la coopération dans les domaines de la mer et du pétrole et du gaz.



Le Premier ministre a espéré que l'Inde continuera à soutenir et à créer des conditions favorables pour que les citoyens et les entreprises vietnamiennes vivent, étudient et travaillent en Inde.



Les deux dirigeants ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la question de la Mer Orientale dans l'esprit du règlement des différends par des moyens pacifiques fondés sur le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale pour s’orienter vers la construction d'un Code de conduite en Mer Orientale substantiel, efficace, garantissant la liberté, la sûreté et la sécurité de la navigation et de l'aviation en Mer Orientale. -VNA