New Delhi, 12 novembre (VNA) - La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Inde organise le sommet commercial Inde-ASEAN à New Delhi du 11 au 12 novembre dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération entre le pays et les pays de l'Asie du Sud-Est.

Panorama du sommet commercial Inde- ASEAN à New Delhi. Photo : VNA

Le sommet a attiré la participation de responsables et de décideurs de la politique de l'Inde et des pays membres de l'ASEAN, de représentants d'organisations internationales et d'entreprises des deux côtés.

Il vise à renforcer la collaboration en matière de commerce et d’investissement entre l’Inde et l’ASEAN et à donner aux entreprises des deux pays l’occasion de renforcer leurs partenariats, d’élargir leurs marchés et de signer des accords de coopération, contribuant ainsi à la suppression des barrières commerciales.

Au cours de séances de travail dans le cadre du sommet, les participants ont centré leurs discussions sur les domaines suivants: informatique, commerce électronique et technologies financières, infrastructures, santé et produits pharmaceutiques, éducation et développement des compétences, culture et tourisme, agriculture et transformation des aliments.

Dans son discours d'ouverture, Ajay Poddar, président de la Commission des affaires internationales pour l'ASEAN, l'Asie de l'Est et l'Océanie (PHDCCI), a déclaré que l'ASEAN jouait un rôle essentiel dans la politique extérieure de l'Inde et que la coopération entre l'ASEAN et l'Inde était extrêmement importante dans le contexte mondial en dépression économique.

Selon Ajay Poddar, la connexion des deux économies créera un marché de près de 2 milliards de personnes, représentant un PIB total de plus de 5.000 milliards de dollars.

De son côté, l'ambassadeur de Thaïlande en Inde, Chutintorn Gongsakdi, s'est dit optimiste quant aux perspectives de croissance économique en Inde et dans l'ASEAN, affirmant que les deux régions font partie des économies les plus dynamiques du monde.

Il a ajouté que les deux parties devaient modifier leurs méthodes commerciales, améliorer leurs connexions d'infrastructures de transport et appliquer les technologies numériques, renforçant ainsi leur coopération.

L’ASEAN est devenue l’un des plus importants partenaires commerciaux de l’Inde. Les échanges bilatéraux ont augmenté de façon remarquable, passant de 45,34 milliards de dollars en 2008-2009 à près de 81 milliards de dollars en 2017-2018. Les deux parties ont pour objectif de porter le commerce à 200 milliards de dollars d'ici 2022.- VNA