Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – L'objectif ambitieux d'atteindre un import-export de plus de 700 milliards de dollars en 2023 représente un défi majeur, car cela exige un volume mensuel de 71 milliards de dollars au cours des deux derniers mois de l'année.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l’import-export de marchandises lors des 10 premiers mois ont atteint 558 milliards de dollars, soit une baisse de 9,6% en rythme annuel. Les exportations ont diminué de 7,1% et les importations de 12,3%.



La situation pour les prochains mois de cette année s'annonce difficile en raison de la concurrence de plus en plus féroce entre les grandes économies, de l'incertitude croissante et de la lente reprise économique mondiale...



Face à cette situation, le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que d'autres organes soutiennent activement les entreprises dans la promotion de leurs exportations.

Do Ngoc Hung, chef du bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, a déclaré que son bureau s’efforçait de renforcer les liens entre les acheteurs américains et les entreprises vietnamiennes, soutenant ainsi l'introduction de produits vietnamiens sur le marché américain.



Pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés, Mac Quoc Anh, vice-président et secrétaire général de l'Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, a proposé que la Banque d'État et les banques commerciales envisagent de simplifier les conditions de prêt, tout en respectant les réglementations en vigueur, telles que la réduction de 50% du nombre de conditions de prêt, tout en maintenant les conditions de base.



"Plus les conditions de crédit sont simplifiées, plus il est facile pour les entreprises d'accéder aux capitaux", a-t-il expliqué.



De plus, il est essentiel de stimuler la demande globale afin de permettre aux entreprises de libérer leurs stocks et de générer des flux de capitaux pour la production et les activités commerciales. Les entreprises doivent ainsi participer à des programmes de connectivité, de réduction des prix et de promotion commerciales dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones rurales, afin de stimuler la consommation. -VNA