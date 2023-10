Selon CBRE Vietnam, les marchés du Sud et du Nord ont respectivement enregistré 450 000 m² et 752 000 m² de nouveaux entrepôts mis en service au cours des neuf premiers mois de l'année. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les experts prédisent qu'en cette fin d'année, le marché de l'immobilier industriel connaîtra le début d'une reprise de la demande. En conséquence, ces deux prochaines années, les prix de location des terrains industriels devraient augmenter de 6 à 10 % par an, tant au Nord qu'au Sud.



Le marché immobilier industriel du Nord continue d'enregistrer des transactions importantes de la part de locataires des industries de fabrication de plastique, de textile et de lentilles de contact dans de nombreuses villes et provinces. Les prix de location des terrains industriels continuent d’augmenter en raison d’une forte demande.



CBRE Vietnam a indiqué que les marchés du Sud et du Nord ont respectivement enregistré 450 000 m² et 752 000 m² de nouveaux entrepôts mis en service au cours des neuf premiers mois de l'année.



Les prix de location des entrepôts et des usines prêtes à l'emploi sont relativement stables, les prix de location moyens atteignant 4,5 dollars/m²/mois pour les entrepôts et 4,9 dollars/m²/mois pour les usines au Sud.



Mme Trang Le, directrice principale du conseil et de la recherche de JLL Vietnam, a déclaré que le marché logistique du Sud était entré dans les derniers mois de l'année avec des signes positifs de reprise de la demande.



Mme Pham Ngoc Thien Thanh, directrice adjointe du département de recherche et de conseil de CBRE Vietnam, a estimé que la demande d'usines prêtes à l'emploi provient de différents secteurs tels que l'habillement, la pharmacie, l'électronique...



Concernant les tendances futures, le développement durable et les tendances de haute technologie attirent continuellement l’attention des investisseurs et des entreprises. Les critères verts deviennent progressivement importants dans le développement des usines, des entrepôts et des ateliers, favorisant ainsi le développement de parcs industriels verts à l'avenir.

La consommation intérieure continue d’agir comme le principal moteur contribuant à soutenir le marché. Même si les nouvelles activités de location ont toujours concerné les entrepôts modernes prêts à l'emploi, la plupart d'entre elles visent à remplir des projets lancés à la fin de l'année dernière ou au début de cette année. En revanche, les installations récemment achevées, en particulier dans les zones relativement isolées, restent confrontées à des taux d'inoccupation élevés.



Au cours des neuf premiers mois de 2023, des investisseurs de Chine, du Japon, des États-Unis et de l'Union européenne et du Vietnam ont été à la recherche active de terrains industriels et d'entrepôts sur le marché vietnamien, et ont représenté environ 70 à 80 % des demandes de location dans le Sud comme le Nord, selon CBRE Vietnam.



Alors que le Vietnam continue de renforcer ses relations de coopération avec des partenaires stratégiques intégraux tels que les États-Unis, la République de Corée, la Chine, les locataires de ces pays devraient continuer à stimuler la demande sur le marché immobilier industriel vietnamien dans les temps à venir. - VNA