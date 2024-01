Binh Thuân (VNA) – Il est prévu qu’au début de mars 2024, l’île de Phu Quy, province de Binh Thuân (Centre), lancera un mouvement contre les déchets plastiques, signera des engagements de mise en œuvre entre les parties concernées et accueillera les premiers touristes sans déchets plastiques.

L'île de Phu Quy est une bonne destination pour les jeunes. Photo : VOV



L’île de Phu Quy vise un objectif de 100 % des bateaux de croisières sur la ligne Phan Thiêt - Phu Quy qui n’utilisent pas de bouteilles en plastique, de produits en plastique ou de sacs en plastique à usage unique. Dans le même temps, Phu Quy a encouragé les touristes à ne pas jeter de déchets à la mer, ni apporter des déchets plastiques sur l’île de Phu Quy.

Il est conseillé d’utiliser des sacs et emballages respectueux de l’environnement et des produits réutilisables, et d’encourager les touristes à ne pas jeter de déchets à la mer, ni apporter de déchets plastiques sur l’île.



Le poste de garde-frontière du port de Phu Quy se coordonne avec le comité de gestion du port de Phu Quy et le Conseil de gestion de la zone touristique du district de Phu Quy pour exhorter, rappeler et honorer les unités typiques ayant de bonnes pratiques, contribuant à reproduire le mouvement contre les déchets plastiques dans la zone de l’île de Phu Quy.

L'île de Phu Quy a encouragé les touristes à ne pas jeter de déchets à la mer, ni apporter des déchets plastiques sur l'île de Phu Quy. Photo: VOV

D’ici mars 2024, les organes, les unités et les entreprises sur l’île de Phu Quy déploieront des solutions pour remplacer les produits en plastique et les sacs en plastique à usage unique. Il est prévu que le district de Phu Quy lancera le 1er mars un mouvement anti-déchets plastiques et s’engage à accueillir les premiers touristes sur l’île de Phu Quy sans déchets plastiques.

En plus de la sensibilisation des gens à la lutte contre les déchets plastiques sur l’île, le secteur touristique de Phu Quy créera des clips vidéo et les diffusera dans les bateaux de croisières sur la ligne de Phan Thiêt - Phu Quy pour informer les touristes de ne pas apporter des bouteilles en plastique, d’autres produits en plastique, des sacs en plastique à usage unique et de ne pas jeter de déchets dans la mer.

Ces derniers temps, le Comité populaire du district de Phu Quy, province de Binh Thuân, a mis en œuvre de nombreuses mesures pour réduire les déchets plastiques, en recommandant aux gens l’utilisation des produits réutilisables et respectueux de l’environnement. Cependant, le mouvement contre les déchets plastiques n’a pas été mis en œuvre de manière régulière. La pollution de l’environnement causée par les déchets plastiques pose de nombreux défis pour le développement durable du district de Phu Quy. – NDEL/VNA