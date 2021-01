Le plus long téléphérique à trois câbles du monde relie le bourg d'An Thoi et l'île de Hon Thom. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - La ville de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud), a attiré 372 projets d'investissement d'un fonds total inscrit de 16,5 milliards de dollars, dans le cadre du Plan directeur sur le développement de l'île de Phu Quôc pour 2010, vision 2020, approuvé par le Premier ministre.

Les secteurs du tourisme, des services et du développement de zones urbaines sont les plus grands bénéficiaires d’investissements, aidant Phu Quoc à devenir une ville de niveau 2.

Actuellement, de grands groupes tels que Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup, MIKgroup, Milltol…, disposent tous de projets à Phu Quoc, contribuant à l’accélération de la croissance économique locale et ouvrant une nouvelle période de développement pour cette localité.

Le tourisme est un secteur économique clé de Phu Quoc, avec une croissance annuelle moyenne du nombre de touristes de 28%.

Selon le président du Comité populaire de la ville de Phu Quoc, Huynh Quang Hung, les investisseurs sont en train de bénéficier des meilleurs mécanismes et politiques privilégiées autorisés par le gouvernement.

Pour la période 2021-2025, Phu Quoc continuera d'appeler à l'investissement dans l'élargissement du port de Bai Vong, dans la construction d’un port général au cap de Dat Do et d'usines de traitement des déchets et des eaux usées, dans le développement d'ouvrages de réponse au changement climatique et à l'augmentation du niveau de la mer, l’édification d'infrastructures de pêche, ainsi que de centres commerciaux, de supermarchés... La localité favorisera également les investissements dans l’agriculture et la santé. -VNA