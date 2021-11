Le président du Venezuela, Nicolás Maduro (chemise blanche), au pavillon de l'ambassade du Vietnam. Photo: VNA

Caracas (VNA) - Lors de la 17e Foire internationale du livre au Venezuela (FILVEN 2021) qui se déroule dans le bâtiment de l'Assemblée nationale du Venezuela à Caracas,e l'ambassade du Vietnam, en tant qu’un invité d’honneur, a présenté le 5 novembre de nombreuses publications sur divers domaines.

La Foire comprend plus de 800 activités en direct et en ligne, notamment des présentations d'œuvres littéraires de renommée mondiale, des expositions de livres publiés à l'échelle nationale et internationale, ainsi que des conférences et des entretiens avec des écrivains et conférenciers célèbres.

Les activités de l'ambassade du Vietnam concernent de nombreux domaines tels que l'histoire, la politique, la culture, l'économie et la société, reflétant les longues traditions historiques ainsi qu'une forte identité nationale et les réalisations de développement du Vietnam.

Photo: VNA

Visitant le pavillon du Vietnam, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a souligné que le pays héroïque du Vietnam est un exemple pour les peuples du monde, tout en exprimant le souhait que davantage de livres vietnamiens soient traduits en langue espagnole.

Pour sa part, l'ambassadeur Le Viet Duyen a remercié le président Nicolás Maduro d'avoir accordé une attention particulière au Vietnam, soulignant que FILVEN 2021 et la participation de l'ambassade du Vietnam marquaient une nouvelle étape dans la consolidation de l'amitié et de la solidarité entre les deux pays.

Dans le cadre de FILVEN 2021, l'ambassade du Vietnam organisera des présentations de livres et des programmes d'échange, des séminaires en ligne pour présenter la littérature, le secteur de l'édition, la culture et le processus de de Doi moi (Renouveau). -VNA