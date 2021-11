Photo: Hôpital Cho Ray

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville a été honoré lors des IHF Awards 2021 dans le cadre du 44e Congrès de la Fédération Internationale des Hôpitaux (IHF) qui s'est tenu du 8 au 11 novermbre à Barcelone (Espagne).

Concrètement, l'établissement médical vietnamien a reçu des mentions honorables dans deux catégories, "American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management" (Prix d'excellence de l'American College of Healthcare Executives pour le leadership et la gestion) et "Austco Excellence Award for Quality and Patient Safety" (Prix d'excellence Austco pour la qualité et la sécurité des patients).

Les prix de la Fédération Internationale des Hôpitaux (IHF Awards) ont été lancés en 2015 et sont reconnus dans le monde entier comme le premier programme de récompenses pour honorer les hôpitaux et les organisations de soins de santé.

L'hôpital Cho Ray a officiellement adhéré à l'IHF le 5 août 2021. Jusqu'à présent, l'hôpital Cho Ray est le premier et le seul hôpital au Vietnam à être reconnu comme membre de cette prestigieuse organisation. -VNA