L’Artisan national dans la fabrication d’instruments de musique traditionnels Nguyên Van Mao. Photo : Quê Anh/CVN

Hanoï (VNA) - En plus de jouer de la flûte de bambou, Nguyên Van Mao suscite également la passion pour cet instrument de musique traditionnel auprès du public tant national qu’international. Des centaines de clubs ont été créés au Vietnam mais aussi à l’étranger.

Fabricant de "La plus grande flûte de bambou du Vietnam" (2,03 m) reconnu en 2018 par Guinness. Détenteur du record de "La personne jouant le plus grand nombre de mélodies à partir de tubercules, fruits et légumes" établi en 2020. Propriétaire d’une société exportatrice de flûtes de bambou vers une vingtaine de pays et territoires. Créateur et inspirateur de centaines de clubs jouant de cet instrument de musique traditionnel dans l’ensemble du pays mais aussi en République de Corée et à Taïwan (Chine)… Difficile de citer les remarquables réalisations de Nguyên Van Mao, né en 1987, un homme entreprenant et hardi qui a réussi dans la poursuite de sa passion dès l’enfance.

Créer de la valeur

Nguyên Van Mao est né dans le district montagneux de Tân Ky de la province de Nghê An (Centre). "Je suis passionné par la flûte de bambou dès mon enfance. Quand j’avais 8 ans, mon père m’a appris à en jouer ; c’est lui qui a été mon premier professeur". Depuis, la flûte est devenue l’objet inséparable du jeune homme.

Alors qu’il était en deuxième année à l’Université d’architecture de Hanoï, il s’est mis à en fabriquer en nombre pour… offrir à ses amis. En parallèle, il donnait des cours gratuits à Hanoï pour apprendre aux amoureux de cet instrument de musique à en jouer.

Mao faisait souvent des allers-retours entre Hanoï et Nghê An afin de trouver les bons matériaux pour fabriquer des instruments. Un ami intime lui a suggéré : "C’est bien pour toi de fabriquer des flûtes à offrir en cadeau, mais cela n’en vaut pas la peine si tu dépenses autant d’argent et d’efforts sans être payé". Un conseil sincère qui a montré à Mao une voie possible : fabriquer un produit, c’est créer de la valeur à vendre.

Ainsi, en troisième année d’université, le jeune homme a commencé sa carrière en vendant des instruments en ligne ou par l’intermédiaire d’amis.

Qu’il s’agisse d’enseigner la flûte gratuitement, d’en jouer afin de susciter l’engouement pour cet instrument au sein de la communauté, ou d’en fabriquer pour le commercialiser sur le marché, c’est toute une histoire fascinante.

Concrétiser son idée

Pour réaliser son rêve d’enfance, le jeune homme a ouvert en 2013 son premier magasin situé au 366, rue Nguyên Trai, à Hanoï.

En une décennie, Mao a fondé des centaines de clubs de flûte de bambou à Hanoï comme dans tout le pays, formant une communauté enthousiaste de pratiquants. Il a aussi créé le site web www.saotrucmaomeo.com et une page Facebook qui compte plus de 100.000 membres.

Sa chaîne YouTube, dédiée à cet instrument et intitulée “Sáo trúc mão mèo”, compte 370.000 abonnés, ce qui en fait le plus grand forum national en la matière sur ce réseau. "Pendant mes études à l’université, j’ai eu l’idée de rassembler des amis qui jouaient de la flûte. En 2009, j’ai commencé à enseigner cet instrument. Depuis, j’ai créé des clubs de flûte de bambou où les gens partagent leur passion et apprennent à jouer correctement et harmonieusement", confie Mao.

Grâce à ses efforts inlassables, Nguyên Van Mao a reçu le certificat d’“Artisan national dans la fabrication d’instruments de musique traditionnels” par l’Association vietnamienne des artisans et des labels, devenu ainsi le plus jeune du pays à l’obtenir.

"Mes flûtes sont présentes dans de nombreux pays et territoires à travers le monde. J’ai moi-même eu l’occasion de me produire au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, à Singapour, en Indonésie, à Taïwan (Chine), en République de Corée, au Japon, ainsi qu’en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. À Taïwan et en République de Corée, le mouvement flûtiste s’est développé très fortement. Le Club vietnamien de flûte de bambou en République de Corée compte plus de 1.000 membres qui en jouent de manière très professionnelle".

Exportation vers 20 pays

La Sarl Mao Mèo exporte la flûte de bambou vers 20 pays et territoires dans le monde. Photo : NVCC/CVN

En 2012, il a obtenu les droits d’auteur pour la flûte de bambou Mao Mèo, et en 2017, il a créé officiellement la Sarl Mao Mèo qui exporte cet instrument vers 20 pays et territoires dans le monde.

"La flûte est fabriquée à partir du +trúc+ et +nứa+, deux espèces de bambou qui proviennent des régions montagneuses comme Cao Bang, Bac Kan (Nord) et le Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre). À l’origine, je produisais des flûtes à Hanoï. Cependant, en raison d’une forte demande, j’ai dû augmenter ma production. C’est pourquoi j’ai déplacé mon usine à Nghê An. Cette dernière a maintenant une superficie de plus de 500 m² et produit plus de 20 types de flûtes, y compris des flûtes traditionnelles, des flûtes des H’mông, des flûtes à huit trous, à dix trous et des flûtes traversières. Mes produits sont vendus dans l’ensemble du pays et exportés dans plus de 20 pays et territoires".

Le jeune artisan souligne : "La flûte de bambou est un instrument de musique traditionnel. Pendant le processus de fabrication, j’ai gardé la tradition et amélioré la forme et le jeu en changeant les notes sur la flûte. Chaque année, je lance un produit un peu différent de la flûte, aidant les joueurs à s’intéresser davantage à cet instrument".

Nguyên Van Mao souhaite monter une exposition sur les instruments à vent afin que les gens connaissent la richesse des instruments du Vietnam, comment les fabriquer et les utiliser. -CVN/VNA