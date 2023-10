La cérémonie d'inauguration de l’ exposition "Vieille citadelle, Vieille ville" à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’exposition "Vieille citadelle, Vieille ville" a été inaugurée le 6 octobre à Hanoï sous le patronage du Centre national des archives I, du Centre de préservation des patrimoines Thang Long-Hanoï, ce pour célébrer le 69e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre).

L'exposition se concentre sur la mise en évidence des développements et des changements de Hanoï dans les domaines de la planification et de la construction à la fin du 19e et au début du 20e siècle.



L'exposition présente environ 150 documents et images, axés autour de deux thèmes : la citadelle à côté de la rue ; rues de Hanoï - intersection Est-Ouest.



Les sujets présentent un aperçu de l'espace de la citadelle de Hanoï sous la dynastie des Nguyen, de nouveaux ouvrages construits dans la citadelle de Hanoï et de nouvelles rues ouvertes aux alentours. L'exposition fournit également des documents sur le processus d'aménagement français à Hanoï, la politique française de construction de nouveaux bâtiments, la politique de construction des quartiers occidentaux et de réaménagement des anciens quartiers.



L'exposition présente aussi en détail un certain nombre d'œuvres typiques portant la marque de l'architecture française au cœur de la ville telles que le Palais du Gouverneur général d'Indochine, la gare de Hanoï, l' École Albert Sarraut, le Département des Finances d'Indochine, le Tribunal de Hanoï…, outre de nombreux documents précieux conservés au Centre national des archives 1 tels que les cartes de la citadelle de Hanoï en 1873, en 1831 .... -VNA