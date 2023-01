Dà Nang (VNA) - Une exposition de photos, intitulée "La jeunesse avec la mer et les îles de la Patrie", a été inaugurée samedi 7 janvier à l’Université Dông A, dans la ville de Dà Nang (Centre).

Des visiteurs à l’exposition "La jeunesse avec la mer et les îles de la Patrie", à Dà Nang. Photo: VNA

Plus de 140 photos et documents racontent l’histoire de l’établissement de la souveraineté vietnamienne sur Hoàng Sa, les activités visant à sauvegarder la souveraineté vietnamienne sur la mer et les îles du pays dans la période actuelle, et le lien entre les jeunes avec la mer et les îles du pays.S’exprimant lors de la cérémonie inaugurale, le directeur de la Maison d’exposition de Hoàng Sa, Lê Tiên Công, a déclaré que l’exposition est une activité significative qui contribue à la sensibilisation sur la mer et les îles en fournissant des informations documentaires et photos, et en montrant des aspirations de la jeunesse sur la mer et les îles de la Patrie. – VNA