Quang Binh (VNA) - Même si l'année 2023 n'est pas encore terminée, l'excursion d'exploration de la grotte de Son Doong sur l'ensemble de 2024 a été entièrement réservée, selon Oxalis Adventure, la seule société autorisée à organiser des visites d'exploration de cette grotte.

A ce jour, 200 Vietnamiens et étrangers ont fait des réservations pour ce circuit en 2025.



L'immense grotte de Son Doong, dans la province de Quang Binh (Centre), a été découverte par un habitant local nommé Hô Khanh en 1990. Son Doong est la plus grande grotte du monde avec un volume de 38,5 millions de m3.



L'excursion d'exploration de la grotte de Son Doong est actuellement considérée comme l'un des circuits d'aventure les plus chers et les plus attrayants du Vietnam avec un prix d'environ 72 millions de dongs par personne pour un itinéraire de 6 jours et 5 nuits.



Chaque visite compte 10 explorateurs et 30 personnes pour les assister, dont porteurs transportant bagages et nourriture tout au long du voyage, assistants de sécurité, guides, experts des grottes, chefs et gardes forestiers. -VNA