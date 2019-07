Le Vietnam réalise un excédent commercial de près de 1,58 milliard de dollars au 1er semestre. Photo: VNA





Hanoi (VNA) – Au premier semestre, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 1,58 milliard de dollars, a annoncé le Département général des douanes, lors d’une conférence-bilan tenue le 15 juillet à Hanoi.

Plus précisément, le chiffre d’affaires à l’import-export du pays a atteint 243,5 milliards, en hausse de 8,04% par rapport à 2018, dont une valeur à l’exportation de 122,54 milliards (+7,2%), et à l’importation de 120,96 milliards (+8,9%).

Au cours des 6 premiers mois de l’année, les 22 produits qui ont dégagé plus d'un milliard de dollars représentant 86,9% des exportations nationales. Les téléphones et accessoires sont toujours en tête avec 23,5 milliards de dollars. Suivent les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 15,5 milliards de dollars, le textile-habillement, 15,04 milliards, les machine-outils et pièces de rechange, 8,2 milliards…

Les Etats-Unis demeurent le plus grand débouché des produits vietnamiens avec 27,5 milliards de dollars, +27,4% sur un an. Suivent l’Union européenne (UE), la Chine, l’ASEAN, le Japon, la République de Corée.

Les recettes budgétaires totales de l’État ont atteint 175.000 milliards de dôngs (plus de 8,4 milliards de dollars), soit une hausse de 28.000 milliards de dôngs par rapport à la même période de 2018.



Dans la lutte anti-drogue, en coordination avec d’autres services compétents, les douaniers ont traité 101 cas de violation, arrêté 57 trafiquants et saisi 156 pains d’héroïne…

Pour les mois restants, le secteur douanier devra redoubler d’efforts pour accomplir ses missions de collecte des recettes budgétaires, de lutte contre la contrebande, etc. -VNA