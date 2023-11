New York, 12 novembre (VNA) - L'esprit startup du Vietnam a été honoré lors d'un événement récemment organisé au siège du Nasdaq à New York, aux États-Unis, par VietChallenge , une organisation à but non lucratif dirigée par des professionnels et des entrepreneurs vietnamiens aux États-Unis.

Lors de l'événement. Photo : VNA

Sang Coffee, GeneStory, GreenJoy et Tubudd étaient les quatre startups vietnamiennes honorées lors de l'événement.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, a exprimé sa ferme conviction que les entrepreneurs vietnamiens continueront à contribuer à la promotion des investissements et des relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis.Pendant ce temps, le vice-président exécutif de Marvel Optical et co-fondateur d'Inphi Loi Nguyen a partagé son parcours pour faire de sa startup une entreprise leader dans l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis.Les fondateurs d'entreprises remarquables telles que LovePop, Cellens et IvyLinks ont partagé leur précieuse expérience de startup, apportant inspiration et expérience précieuse aux jeunes entrepreneurs.Emily Pollack, responsable des opérations de vente au détail aux États-Unis chez Republic, a partagé son expérience en matière de mobilisation de capitaux, aidant les startups à mieux comprendre les méthodes et stratégies de recherche de ressources financières.Au-delà d’honorer les talents des startups vietnamiennes, l’événement a servi de lieu permettant à des générations d’entrepreneurs de partager leurs connaissances et leurs expériences, ouvrant ainsi des opportunités pour le développement de la communauté des startups vietnamiennes dans le monde. - VNA