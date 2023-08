Hanoi (VNA) - À partir du 15 août prochain, les abonnés de Netflix dans toute l’Asie auront la possibilité de découvrir le programme intitulé «Let’s Feast Vietnam» (Laissons-nous festoyer, Vietnam), une série de télé-réalité conçue pour mettre en avant la culture, le tourisme et la gastronomie vietnamienne.

Thao Nhi Lê au micro. Photo: VOV

À travers les 10 épisodes de la série, les téléspectateurs seront invités à suivre 14 créateurs de contenu et célébrités provenant de 6 pays asiatiques, qui partiront à la découverte des richesses culinaires et touristiques du Vietnam. Les participants vietnamiens sont Thao Nhi Lê, première dauphine du concours Miss Univers Vietnam 2022, Rocker Nguyên, chanteur et comédien, ainsi que Dino Vu, un créateur de contenu.

Durant cette émission de télé-réalité, en plus de mener à bien les missions qui leur seront confiées, les équipes participantes créeront des vidéos qu'elles partageront sur les plateformes de médias sociaux, dans le but de mettre en avant la culture, le tourisme et la gastronomie vietnamienne. Leurs destinations seront variées, incluant des lieux tels que Hô Chi Minh-ville, Hanoï et Ha Long...



Cette série a été produite par la société META, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, qui aspire à toucher non seulement les téléspectateurs de Netflix, mais également au moins 300 millions d'abonnés des réseaux sociaux.



Chaque mardi et mercredi soir, du 15 au 29 août, deux épisodes de «Let’s Feast Vietnam» seront diffusés sur Netflix Asie. Les résidents du Vietnam pourront suivre la série gratuitement via l'application Danet. De plus, de courts clips vidéo issus du programme seront partagés sur les plateformes de médias sociaux de META, dans le but de promouvoir le tourisme vietnamien après la période de la pandémie de Covid-19. - VOV/VNA