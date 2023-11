L'e-sport vietnamien participera aux concours de performance à l'ASIAD 19

L'équipe vietnamienne de l’e-sport est composée de 10 athlètes, qui représenteront le pays et concourront dans deux disciplines : AIES Robot Sports - Ultimate Battle Robots (compétition de robots) et AIES XR Sports - Steelraid (compétition sportive de réalité virtuelle) les 10 et 11 novembre à Hangzhou (Chine).