Wu Xing, chargé des Affaires touristiques de BJST. Photo: VOV

Pékin (VNA) - Ce mercredi 15 mars, la Chine a officiellement rouvert le tourisme de groupe à destination de 40 pays, dont le Vietnam. Les agences de voyage chinoises ont lancé de nouvelles offres à l’occasion des vacances du 1er mai.

Située à Pékin, la compagnie BJST est spécialisée dans les voyages à l’étranger. Opérant au Vietnam depuis 2017, lors de la haute saison, BJST pouvait envoyer jusqu’à 800 touristes par voie aérienne par jour. Pour survivre pendant la crise de Covid-19, cette compagnie s’est tournée vers le tourisme domestique. Aujourd’hui, avec la réouverture du tourisme international, BJST prépare de nouveaux circuits à lancer à l’occasion du 1er mai.

«Nous avons terminé la conception de nouvelles offres sur le marché vietnamien qui seront lancées en mai. Aujourd’hui, nous avons démarré la promotion touristique et le marketing sur nos chaînes», a déclaré Wu Xing, chargé des Affaires touristiques de BJST.

Selon les statistiques de Ctrip, la plus grande plateforme de voyage en Chine, à la date du 28 février, le nombre de réservation de voyages à l’étranger pour les vacances du 1er mai est 17 fois plus important que l’année dernière. Du 8 janvier au 8 mars, le nombre de réservations de billet d’avion à destination du Vietnam a été multiplié par 23, et celui de réservations de chambre d’hôtel par 22 par rapport à la même période de 2022.

À l’instar de l’Italie, de la France et de l’Espagne, le Vietnam figure parmi les destinations les plus attractives pour les Chinois et il s’agit de l’un des marchés cibles de BJST. En outre, le Japon et la République de Corée, deux de ses principaux concurrents en Asie, ne font pas partie des 40 pays où les Chinois sont autorisés à voyager en groupe après le 15 mars. Il s’agit donc d’un grand avantage pour le Vietnam, a affirmé Wu Xing.

«Le Vietnam est un marché très important de BJST. Nous avons énormément participé à sa promotion en Chine et attendons à ce que l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam fasse de même pour nous. Nous souhaitons également que les autorités vietnamiennes proposent des offres avantageuses liées au visa à destination des touristes chinois, telles que l’exemption ou la gratuité de ce dernier», a-t-il noté.

Selon HSBC, le Vietnam pourrait accueillir entre 3 et 4,5 millions de touristes chinois, soit une hausse de 50 à 80% par rapport à la période pré-pandémie.-VOV/VNA