Hanoi (VNA) - La conférence du Réseau des villes créatives de l’UNESCO de l’ASEAN à Hanoi s’est tenue samedi 18 novembre au Musée de Hanoi, se focalisant sur la régénération urbaine et le développement durable.

Vue de la conférence du Réseau des villes créatives de l’UNESCO de l’ASEAN à Hanoi, le 18 novembre. Photo : VNA

L’événement, organisé par le Département de la culture et des sports de Hanoi en coordination avec le Bureau de l’UNESCO dans la ville et l’ONU-Habitat, a réuni plus de 100 délégués vietnamiens et 20 délégués des villes membres du réseau dans l’ASEAN et les villes asiatiques coopérant avec Hanoi.La conférence a souligné l’importance de la culture et de la créativité pour le développement urbain et la qualité de vie dans les pays de l’ASEAN. Les participants ont également discuté des solutions que les villes membres du réseau de la région ASEAN Plus 3 peuvent adopter pour capitaliser sur les ressources de la culture et de la création face aux nombreux problèmes urbains causés par l’urbanisation rapide et les changements climatiques.Lors de la conférence, Hanoi a partagé sa nouvelle orientation de développement ainsi que son potentiel et ses opportunités de coopération dans le domaine du design. Elle a déclaré que devenir membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO était une étape pour la ville d’établir sa marque, de populariser son image dans tous les domaines de la création culturelle et de rejoindre le groupe des villes mondiales dont le développement est axé sur l’innovation et qui correspond à l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU.Des représentants des pays de l’ASEAN et d’autres pays d’Asie ont également partagé des initiatives visant à utiliser les ressources nationales pour la création et le développement urbain lorsque leurs villes sont devenues membres du réseau. Ils ont discuté des opportunités de coopération au niveau de ville pour œuvrer au développement durable dans la région.Pham Thi Thanh Huong, cheffe de la division culture au Bureau de l’UNESCO à Hanoi, a déclaré que non seulement l’UNESCO fixait des objectifs, mais qu’elle promouvait également le partage entre les membres du réseau afin de transformer les villes en de bons environnements de vie pour les résidents.L’UNESCO espère que les contributions des membres du réseau seront encore élargies et que les villes mèneront différentes initiatives, partageront avec d’autres membres, mobiliseront des ressources publiques et privées et mettront en relation des experts et des créateurs du niveau local au niveau international, a-t-elle ajouté.La conférence du Réseau des villes créatives de l’UNESCO de l’ASEAN à Hanoi vise à offrir aux pays de l’ASEAN l’occasion d’acquérir les uns des autres leurs expériences en matière de ressources culturelles et de création. Elle a également encouragé les villes du bloc régional à devenir membres du réseau.L’événement s’inscrit également dans les actions de Hanoi depuis qu’elle a rejoint le réseau à la fin 2019.Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable.Près de 300 villes dans le monde qui forment actuellement ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de développement au niveau local et coopérer activement au niveau international. – VNA