Hanoï (VNA) - L'équipe vietnamienne de volley-ball féminin a remporté une victoire de 3-0 contre l'équipe australienne, lors d’un match du deuxième tour du groupe E, se qualifiant ainsi pour la première fois aux demi-finales du Championnat d'Asie de volleyball féminin 2023.

Les élèves de l'entraîneur Nguyen Tuan Kiet ont maintenant la possibilité de participer au Championnat du monde de volley-ball féminin.



Lors de la Coupe internationale de volleyball féminin VTV 2023, l'équipe australienne a également perdu contre les deux équipes du Vietnam sur le même score de 0-3, ce qui laisse présager une victoire de l'entraîneur Nguyen Tuan Kiet et de son équipe dans cette compétition.



Le Vietnam a remporté les deux premiers sets avec un score de 25-15 et le troisième set avec un score de 25-12.

Le Championnat d’Asie de volleyball féminin 2023 se tient du 30 août au 6 septembre en Thaïlande. Le groupe A comprend Thaïlande, Australie et Mongolie, le groupe B, Japon, Iran et Inde, le groupe D, Chine, Kazakhstan, Hong Kong (Chine) et Philippines. Les trois meilleures équipes du tournoi se qualifieront pour le Championnat du monde 2025. L'objectif l'équipe vietnamienne sera la troisième place du tournoi régional et le dernier billet pour le tournoi mondial. -VNA