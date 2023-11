Quang Ngai (VNA) – La province de Quang Ngai (Centre) construit un dossier pour demander la reconnaissance par l’UNESCO du site des vestiges de la culture Sa Huynh comme patrimoine mondial.

Ile de Ly Son, dans la province de Quang Ngai. La culture Sa Huynh date du début de l'âge du fer, principalement répandue dans le Centre du pays. Photo: VNA





En décembre 2022, le site a été reconnu comme vestige national spécial par le Premier ministre.Il comprend six zones, à savoir Thanh Duc, Long Thanh, Phu Khuong, le complexe culturel Champa, le marais d’An Khe et le barrage d’An Khe sur la rivière Cua Lo. La zone protégée comprend la zone I et la zone II, couvrant une superficie de plus de 500 ha.Le site dans le dossier à soumettre à l’UNESCO couvrira quatre zones supplémentaires, à savoir Sa Huynh (porte de la mer), Ly Son (île), Binh Son (ancien cimetière de navires) et Son Ha (vallée de montagne), qui possèdent une importance mondiale exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique, contribuant à la diversité du paysage écologique et culturel de la population de Sa Huynh.Plateaux à fruits, vases, ustensiles de cuisine, outils de travail, fers de lance, piédestaux, et urnes funéraires, les vestiges de la culture Sa Huynh ont été découverts pour la première fois en 1909 à Quang Ngai.Depuis, environ 80 sites liés à cette culture ont été mis au jour à Hà Tinh, Binh Dinh, Huê, Dà Nang, Tây Nguyên, Quang Ngai, Dông Nai, Khanh Hoà. – VNA