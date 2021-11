Hanoi (VNA) – Au cours des 9 premiers mois de 2021, les exportations de valises, sacs, chapeaux et parapluies vers le marché américain ont augmenté, mais le marché européen a enregistré une baisse en glissement annuel.

Les sacs et valises fabriqués au Vietnam ont figuré dans la liste des produits d’exportation dépassant le milliard de dollars. Photo : VNA

Cependant, dans les mois à venir, l’exportation de ces produits vers les deux marchés devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance.

Les valises, sacs, chapeaux et parapluies sont classés comme des produits d’exportation dépassant le milliard de dollars, représentant environ 1,1 à 1,8% du total.



Selon le Centre d’information sur l’industrie et le commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), dans la structure des marchés d’exportation de valises, sacs, chapeaux et parapluies dans le monde, le Vietnam est classé troisième. Cela montre que sa capacité de production et d’exportation pour ce groupe de produits est relativement importante.



Par rapport au taux de croissance des exportations nationales, les exportations de valises, sacs, chapeaux et parapluies ont considérablement fluctué ces dernières années. En particulier, l’impact de l’épidémie de Covid-19 en 2020-2021 a entraîné une baisse significative des exportations, de 16,5% en 2020 et 3,82% en 9 mois de 2021.

Actuellement, le Vietnam les exporte principalement vers les États-Unis et l’UE, représentant 65,8% du total. Les exportations vers le marché américain de janvier à septembre ont augmenté de 4,5%.



Selon la Commission du commerce international des États-Unis, les importations américaines de valises, sacs, chapeaux et parapluies au cours des huit premiers mois de 2021 ont atteint plus de 9 milliards de dollars ( 28,5%). Actuellement, la Chine, l’Italie et Le Vietnam sont les trois plus grands fournisseurs aux États-Unis (57,3% du total).

Il est prévu que les exportations vietnamiennes de ces produits vers ce marché continueront d’augmenter ces prochaines années en raison de l’augmentation de la demande et du redressement des activités de production et d’exportation du Vietnam après l’épidémie.

Pour le marché européen, les exportations vietnamiennes de valises, sacs, chapeaux et parapluies se sont établies à 489,87 millions de dollars en 9 mois (-9,7%).

Selon les prévisions, les exportations vietnamiennes de ce groupe de produits augmenteront à nouveau ces prochains mois lorsque la demande mondiale se redressera, en particulier dans les pays de l’UE.

Certains experts ont déclaré que le Vietnam pourrait encore étendre sa part de marché dans l’UE grâce aux avantages de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), avec des engagements tarifaires préférentiels. Cela augmentera la compétitivité des produits vietnamiens au sein du bloc. – CPV/VNA