Hanoï, 13 septembre (VNA) - Les membres de l'Association des constructeurs automobiles vietnamiens (VAMA) ont vendu 22.540 véhicules en août, soit une baisse de 9 % par rapport au mois précédent, a rapporté la VAMA.

Photo : VNA

Parmi les véhicules vendus le mois dernier, il y avait 17.335 voitures particulières, en baisse de 10 % ; 5.036 véhicules utilitaires, en baisse de 5 % ; et 169 véhicules à usage spécial, en hausse de 14 % d'un mois sur l'autre.Cela indique que le marché automobile vietnamien a du mal à maintenir des ventes stables, en particulier dans les deux segments clés que sont les voitures particulières et les véhicules utilitaires.En termes d'origine des véhicules, les ventes de véhicules entièrement montés (CBU) assemblés localement et importés ont atteint 13. 118 unités et 9.422 unités, en baisse de 3 % et 15 % respectivement d'un mois à l'autre.Au cours des huit premiers mois de cette année, les membres de la VAMA ont vendu un total de 184.554 véhicules de tous types, en baisse de 30 % par an, les ventes de voitures particulières, de véhicules commerciaux et à usage spécial ayant chuté de 34 %, 13 % et 61 %, respectivement.Outre les unités membres de la VAMA, le marché automobile vietnamien comprend également d'autres constructeurs automobiles tels que Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen et Volvo, mais ils ne divulguent pas leurs résultats commerciaux.Pendant ce temps, le groupe Thanh Cong (Groupe TC) a annoncé ses ventes de 3.145 unités en août et de 35 191 entre janvier et août.Sur la base des rapports de ventes de VAMA et TC Group, 25.685 unités ont été vendues en août, portant le total des ventes au cours des huit premiers mois à 219.745 unités.Toyota a dominé le marché en août avec 3.922 unités, en hausse de 16,7 % par rapport au mois précédent. Viennent ensuite KIA, Huyndai, Mazda et Ford.- VNA