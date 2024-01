Hanoi (VNA) – On estime que le secteur touristique vietnamien a accueilli environ 3,2 millions de touristes pendant les vacances du Nouvel An du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024, en hausse de 6,6% sur un an, mais le nombre total de visiteurs n’a pas répondu aux attentes.

Touristes visitant Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon l’Autorité nationale vietnamienne du tourisme (VNAT) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le taux d’occupation moyen des chambres dans les centres d’hébergement a atteint près de 50 %, certains pôles touristiques du pays signalant des taux encore plus élevés, autour de 70%.



La durée limitée des vacances a largement dissuadé les touristes d’opter pour des voyages de loisirs, nombre d’entre eux préférant retrouver leur famille plutôt que de se lancer dans des excursions touristiques.



La tendance des voyages de cette année met en évidence un resserrement budgétaire, une réduction du pouvoir d’achat et une réduction des dépenses dans les transports publics tels que les avions et les trains, tandis que les coûts des services de transport ont augmenté pendant les jours de pointe, a déclaré la VNAT, ajoutant qu’une partie des touristes nationaux a contribué à une baisse dans des hébergements à l’intérieur du pays, certains ayant choisi d’explorer des destinations internationales à la place.



Les visiteurs étrangers provenaient pour la plupart de marchés clés, notamment la République de Corée, la Chine, le Japon, les États-Unis, l’Australie, l’Europe, la Thaïlande et l’Inde.

Les touristes vietnamiens optant pour des circuits à l’étranger ont exploré diverses destinations, notamment la Chine, Taiwan (Chine), la République de Corée, le Japon, etc. Les voyages à l’étranger en Asie du Sud-Est, comme en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie, offraient un avantage concurrentiel en termes de prix et attiraient une attention considérable de la part des voyageurs vietnamiens.



Des compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Bamboo Airways et Vietravel Airlines ont proposé plus de 5.300 vols, offrant un total de 1,06 million de places.



Dans le secteur ferroviaire, 30 services ferroviaires supplémentaires ont été exploités, reliant Hanoï à des destinations comme Lao Cai, Hai Phong, Vinh et Dông Hoi.



Le secteur du tourisme vise à accueillir 17 à 18 millions de visiteurs étrangers et à accueillir 110 millions de voyageurs nationaux cette année, générant un chiffre d’affaires d’environ 840 billions de dôngs (plus de 34,5 milliards de dollars). – VNA