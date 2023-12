Le Premier ministre Pham Minh Chinh au forum de coopération dans le travail Vietnam – Japon à Tokyo. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Lors du forum de coopération dans le travail Vietnam – Japon, tenu samedi après-midi 16 décembre à Tokyo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les travailleurs vietnamiens au Japon à acquérir les savoirs de pointe dans les industries clés.

Cette activité entrait dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et aux activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre, sur invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.

Les industries clés que le Premier ministre mentionne sont les semi-conducteurs, les technologies de l'information, l’automatisation, les biotechnologies, les technologies agricoles, la construction de systèmes souterrains de traitement des eaux usées, l’environnement urbain.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, à l'ère actuelle de mondialisation et d'intégration internationale de plus en plus profonde, en particulier la 4e révolution industrielle, tout pays qui veut se développer doit s'appuyer sur les sciences et les technologies, l'innovation, où les gens jouent un rôle important et décisif. Les travailleurs de l'ère nouvelle doivent avoir des capacités professionnelles qui répondent aux exigences de la situation actuelle.

Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam était un pays en développement et que pour s'adapter au développement rapide des sciences et technologies, le développement de ses ressources humaines à travers les activités de coopération en matière d'emploi avec le Japon doit être cohérente avec la situation actuelle.

Il a suggéré au Japon de prendre l'initiative de former les ressources humaines internationales, dont les travailleurs vietnamiens, afin de promouvoir une coopération efficace et durable en la matière.

Il a espéré que les autorités japonaises, le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et l'ambassade du Vietnam au Japon se coordonneraient bien pour créer les meilleures conditions aux travailleurs vietnamiens, minimiser les risques et les inégalités, leur créer un environnement favorable, sûr et convivial, leur permettant de se sentir en sécurité au Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des travailleurs vietnamiens au Japon. Photo : VNA



Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ainsi que les ministères et branches vietnamiens concernés doivent se coordonner plus étroitement avec l'ambassade du Vietnam au Japon et les autorités japonaises pour faire avancer certaines questions telles que l'exonération de l'impôt sur le revenu et de la taxe de séjour pour les travailleurs vietnamiens, la promotion des activités de coopération en matière de travail entre les deux parties, la création de plus de valeur ajoutée, l'amélioration de la qualité des ressources humaines...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souhaité voir le gouvernement, les agences compétentes et les localités du Japon créer des conditions plus favorables et simplifier les procédures de visa vers une d'exemption de visa d'entrée pour les citoyens vietnamiens et promouvoir la coopération touristique entre les deux pays.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les stagiaires et les travailleurs vietnamiens au Japon apprendront beaucoup de leur séjour au Japon, de sorte qu'à leur retour au Vietnam, ils deviendront des entrepreneurs, des travailleurs qualifiés.

Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la coopération Vietnam - Japon en matière de travail s'est développée dans de nombreux domaines. Le nombre de travailleurs étrangers sous contrat au Japon dépasse les 300 000, venus de 15 pays, en tête le Vietnam. -VNA