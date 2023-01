Le modèle de l'aéroport de Long Thanh.

Dông Nai (VNA) - Les entrepreneurs déploieront plus de 900 machines, équipements, et 1.200 ingénieurs et ouvriers pour la construction de l'aéroport international de Long Thanh (province de Dông Nai, Sud) du 20 au 26 janvier, durant le Têt traditionnel, a indiqué le 18 janvier le comité de gestion du projet.

L’aéroport international de Long Thành a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l’est de Hô Chi Minh-Ville. Une fois achevé, d’ici 2050, il pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an.



Il permettra de soulager l’aéroport international de Tân Son Nhât de Hô Chi Minh-Ville, qui est actuellement le plus grand du Vietnam mais qui connaît une surcharge récurrente. – VNA