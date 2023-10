Les transports publics de Hanoï ont desservi plus de 417 millions de passagers en neuf mois. Photo: hanoimoi.com.vn hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Les réseaux de chemin de fer et de bus urbains de Hanoï ont transporté plus de 417 millions de passagers au cours des trois premiers trimestres de l'année, soit 96,4% du plan prévu et une augmentation de 56,8% par rapport à la même période de l'an dernier.



Selon le Centre de gestion et d'exploitation des transports publics de Hanoï, plus de 5,45 millions de voyages en bus ont été effectués au cours de cette période, transportant environ 410 millions de passagers, ce qui équivaut à 94,7% du plan et en hausse de 57,1% sur un an.

Les revenus totaux du réseau de bus ont atteint environ 410,2 milliards dongs, soit 16,8 millions de dollars. Les bus rapid transit (BRT) ont transporté environ 3,4 millions de passagers.

La ligne de métro Cat Linh - Ha Dong a enregistré plus de 7 millions de passagers entre janvier et septembre, avec un chiffre d'affaires total estimé à 55,1 milliards de dongs.

La qualité du service de transport par bus de Hanoï a enregistré des améliorations significatives tant en nombre qu'en qualité, a rapporté le Centre municipal de gestion et d'exploitation des transports publics.

Les anciens véhicules ont été complètement remplacés par des véhicules de meilleure qualité. Les abribus détériorés ont été restaurés pour mieux servir les passagers. - VNA