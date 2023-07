Lancement du logiciel “Ninhbinhtourisminfo". Photo: VNA Lancement du logiciel “Ninhbinhtourisminfo". Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'application mobile “Ninhbinhtourisminfo" et les plateformes de promotion touristique "Impression de Ninh Binh" ont été lancées à l'occasion du 63e anniversaire du secteur touristique du Vietnam (9 juillet 1960 - 9 juillet 2023).

"Ninhbinhtourisminfo" est un logiciel développé exclusivement pour les visiteurs dans la province septentrionale de Ninh Binh, afin qu’ils se connectent avec les gestionnaires, les habitants et les entreprises opérant dans le domaine du tourisme.

Selon Bui Van Manh, directeur du Service du tourisme de Ninh Binh, l'application des technologies de l'information et des plateformes numériques dans les activités de communication et de promotion du tourisme est une tâche importante de la province. Cette dernière a construit et développé trois pages Web en la matière à l’adresse: sodulich.ninhbinh.gov.vn; dulichninhbinh.com.vn; trangandanhthang.vn. De plus, les plateformes et les réseaux sociaux numériques sont exploités efficacement via Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok, Zalo, Google map avec le nom commun "Impression de Ninh Binh".

La plupart des entreprises du secteur touristique ont leur propre page Web dotée d’un chatbot pour faciliter l'interaction avec les visiteurs. De plus, Ninh Binh coopère avec la Compagnie générale de la poste et des télécommunications pour construire et développer de nombreux logiciels et outils intelligents dans le tourisme, dont les points d’infos virtuels, les cartes numérisées des sites et des services touristiques.

Dans les temps à venir, le tourisme de Ninh Binh continuera d'utiliser de nouveaux outils tels que le chat GPT, l'intelligence artificielle, le chatbot… dans le marketing touristique. La formation du personnel sera renforcée pour qu'il accède aux logiciels nouveaux.

Le secteur coopérera avec les entreprises pour développer des vidéos promeuvant des destinations, de la cuisine et des villages artisanaux, tout en augmentant l'interaction croisée pour que les touristes accèdent facilement aux informations. Sans oublier de développer un écosystème touristique intelligent et de mettre en œuvre le marketing sur les plateformes et les réseaux sociaux numériques. -VNA