Modèle de batterie à sable d'Alternō. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Conçues en faveur des causes environnementales ou sociales, de nombreuses start-ups à Hô Chi Minh-Ville ont réussi à lever des fonds dès la phase d'idéation. Ces financements "durables" permettent aux entrepreneurs de concrétiser leur projet tout en apportant une contribution tangible à la communauté.



Avec l'idée novatrice de stocker l'énergie solaire et éolienne pour la production agricole et les besoins domestiques, Hô Viêt Hai et ses deux amis ont fondé la société Alternō. Ils ont lancé leur entreprise en utilisant une technologie de stockage d'énergie innovante appelée la batterie à sable. Les tests de cette batterie ont été effectués par Alternō depuis le début de l'année.



Selon Hô Viêt Hai, la batterie à sable permet de stocker le surplus de production de différents types d'énergie, qu'il s'agisse de l'énergie solaire ou éolienne, pour la transformer en chaleur, et ce, pendant plusieurs mois. Cette batterie peut être fabriquée facilement grâce à l'abondance de matières premières, notamment le sable. Elle trouve des applications variées telles que le chauffage, la climatisation ou le séchage des produits agricoles tels que le thé, le riz, le café, etc…

Grâce à une recherche approfondie et méticuleuse, depuis la conception de l'idée jusqu'à la finalisation du produit, l'équipe n'a mis que six mois pour achever le projet et a réussi à lever des fonds auprès du fonds d'investissement Antler (basé à Singapour et actif dans 14 pays dans le monde). De plus, la batterie à sable d'Alternō a obtenu un soutien financier du groupe technologique japonais Wacom, sans exiger de parts, lui permettant ainsi d'obtenir un brevet d'invention. L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a également accordé à la start-up une assistance financière pour renforcer sa production destinée à alimenter les systèmes de chauffage et d'eau chaude des bâtiments situés au nord et sur les Hauts-plateaux du Centre du Vietnam.

En ce qui concerne la commercialisation de la batterie à sable dans le district de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville, Hô Viêt Hai a partagé: "Presque tous les bâtiments administratifs de Cân Gio seront équipés de panneaux solaires... Alternō installera un système de batterie à sable pour fournir de l'eau chaude aux bureaux, aux centres médicaux et aux écoles... Cela améliorera considérablement la vie des habitants locaux."

Créée en 2022, à une époque où le monde s'orientait vers le développement de l'économie verte et circulaire avec des produits de consommation respectueux de l'environnement, la société Buyo a attiré l'attention des investisseurs étrangers grâce à son produit phare, le bioplastique. Il s'agit d'un matériau qui se décompose facilement en CO2, en eau et en biomasse, offrant un avantage indéniable par rapport aux plastiques traditionnels. Ce projet de Buyo a brillamment surpassé de nombreuses start-ups, remportant des prix élevés lors de grands concours d'innovation entrepreneuriale, ce qui a facilité la levée de fonds auprès d'investisseurs étrangers.

Cependant, pour Dô Hông Hanh, fondatrice de Buyo, les défis restent considérables. Dans un contexte économique difficile où le prix est un facteur clé, le fait que coût du bioplastique soit plus élevé que celui des plastiques ordinaires présente un obstacle majeur, a-t-elle expliqué, soulignant que Buyo recherche des solutions pour réduire les coûts de revient. Néanmoins, elle demeure convaincue de l'épanouissement de sa société au sein de l'écosystème entrepreneurial de Hô Chi Minh-Ville.



“Hô Chi Minh-Ville est la locomotive économique du pays, abritant un écosystème entrepreneurial très dynamique. À l'avenir, nous espérons que les dirigeants de la ville mettront en place des politiques encore plus innovantes pour soutenir l’expansion des entreprises engagées dans l'économie circulaire et verte, comme Buyo”, a-t-elle dit.

Ces dernières années au Vietnam, les flux d'investissement étranger se dirigent principalement vers les secteurs de l'économie verte et de la croissance durable, offrant de nombreuses opportunités de développement aux jeunes entreprises. Au cours des deux dernières années, des dizaines de start-ups durables ont été soutenues par le fonds Antler. À travers quatre programmes de soutien aux start-ups organisés au Vietnam depuis 2021, Antler a investi un total d'environ plus de 3 millions de dollars, permettant à 31 start-ups de réussir, parmi lesquelles figurent Buyo et Alternō.

Erik Jonsson, représentant d'Antler au Vietnam, a fait savoir que le fonds soutenait les porteurs de projet dès la phase d'idéation en les mettant en relation avec des personnes ayant le potentiel de devenir des co-fondateurs, en fournissant des financements, en validant leurs idées de création d’entreprise et en leur donnant accès à son réseau mondial.

“Actuellement, Antler a investi dans plus de 70 start-ups et a accompagné plus de 300 fondateurs. À chaque programme, nous n’investissons que dans 7 à 10 entreprises, chacune ayant actuellement entre 3 et 4 co-fondateurs. Antler est le seul fonds à investir exclusivement dans des start-ups dans la phase d'idéation, et cela n'aurait pas été possible sans une forte volonté de dévouement”, a-t-il souligné.

Les idées entrepreneuriales axées sur la technologie verte émergent au bon moment au Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, qui s'engage activement à réduire les émissions, attirant ainsi des investissements et bénéficiant d'une réception favorable sur le marché. Selon les investisseurs, le potentiel entrepreneurial des jeunes Vietnamiens est considérable. Leur fournir des financements et des assistances techniques pour valider leurs idées est crucial pour le développement de l'écosystème entrepreneurial vietnamien. - VOV/VNA