Membres de de l'équipe nationale d'escrime. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’approche des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai au Vietnam, les équipes nationales travaillent toutes dur et avec une grande détermination pour obtenir les meilleurs résultats à cet événement régional.



Selon l’entraîneur Nguyen Huy Ha de l’équipe nationale féminine de lutte, actuellement, l’équipe pratique des exercices avancés en technique et tactique dans le but de remporter de quatre à cinq médaille d’or aux SEA Games 31.



L'entraîneur en chef de l'équipe nationale de taekwondo, Vu Anh Tuan, a affirmé que toute l'équipe travaillait dur dans le but de remporter trois médailles d'or ou plus.



De con sôté, l’entraîneur en chef de l'équipe nationale d'escrime, Pham Anh Tuan, a déclaré espérer qu’avec les grands efforts déployés dans l’entraînement, son équipe pourrait décrocher au moins trois d’or.



L’objectif de la délégation vietnamienne aux SEA Games 31 est de remporter environ 140 médailles d’or et d’occuper la première place sur le tableau des médailles par nation. -VNA