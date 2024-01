Phnom Penh (VNA) – Le porte-parole du Parti du peuple cambodgien (PPC) Sok Eysan a souligné dimanche 7 janvier le rôle crucial des soldats volontaires vietnamiens dans la victoire du Cambodge sur le régime génocidaire de Pol Pol il y a 45 ans, affirmant qu’ils ont aidé à libérer le peuple cambodgien du régime génocidaire.





Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) Samdech Techo Hun Sen préside le meeting célébrant le 45e anniversaire du Jour de la victoire, le 7 janvier. Photo : VNA

S’exprimant lors d’un meeting célébrant le 45e anniversaire de la victoire du peuple et de l’armée cambodgiens dans le renversement du régime génocidaire (7 janvier 1979-2024) organisée à Phnom Penh par le PPC, Sok Eysan a affirmé qu’il s’agissait d’un événement historique pour le peuple cambodgien et étroitement associé au Vietnam - son voisin.



Tout le peuple cambodgien comprend toujours et est reconnaissant du soutien sincère des soldats volontaires, du Parti et de l’État vietnamiens au Cambodge dans les moments les plus difficiles, a-t-il déclaré.



Dans certaines localités du Cambodge, il y a des monuments commémoratifs pour la victoire commune, qui a été réalisée grâce à la force et à la grande solidarité entre le Cambodge et l’armée vietnamienne, a-t-il noté.



Nous n’oublierons jamais les contributions de l’armée des soldats volontaires vietnamiens, du Parti et de l’État vietnamiens, qui ont aidé le Cambodge à se libérer du régime génocidaire, a-t-il déclaré, affirmant que son pays considère cela comme une vérité historique inoubliable du Cambodge.





Le porte-parole du Parti du peuple cambodgien (PPC) Sok Eysan (à gauche). Photo : VNA

Uch Leang, directeur adjoint du Département des études sur l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales du Cambodge, a déclaré que la victoire était un événement historique qui démontrait l’esprit de solidarité internationale entre les peuples et les armées cambodgiens et vietnamiens, ouvrant une nouvelle page dans les relations de voisinage et d’amitié entre les deux pays.



Selon lui, grâce à la mise en œuvre réussie de la politique de coopération gagnant-gagnant dans un esprit de solidarité et d’unité nationales, le gouvernement cambodgien a mis fin à la guerre persistante, restauré et préservé la paix et la sécurité du peuple.



Le professeur d’histoire Sombo Manara de l’Université Panasastra du Cambodge, à Phnom Penh, a également salué le rôle du Parti, de l’État, du peuple et des soldats volontaires vietnamiens dans cet événement, affirmant que d’un point de vue humain, l’aide a aidé à sauver le peuple cambodgien du régime génocidaire.



Il y a 45 ans, le 7 janvier 1979, les forces patriotiques rassemblées avec le Front uni national pour le salut du Kampuchéa (FUNSK), avec le soutien des troupes volontaires vietnamiennes, ont libéré Phnom Penh, renversé le régime et sauvé rapidement des millions de Cambodgiens du génocide.



Cet événement historique important a marqué la renaissance du pays et du peuple cambodgien victimes du régime génocidaire brutal responsable de la mort de près de 3 millions de civils cambodgiens entre 1975 et 1979 - un quart de la population du pays à cette époque. – VNA