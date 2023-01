Hanoi (VNA) - 2022 a été une année trépidante de la diplomatie vietnamienne, avec une série d’événements bilatéraux et multilatéraux majeurs.

Yang Danchi, spécialiste des Affaires internationales de l’Institut des Sciences sociales chinois. Photo : VOV



En 2022, la situation épidémique étant sous contrôle, les dirigeants vietnamiens ont de nouveau effectué leurs visites à l’étranger. Fin octobre, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong s’est rendu en Chine pour redynamiser les liens bilatéraux. Il était le premier dirigeant étranger à visiter la Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Yang Danchi, spécialiste des Affaires internationales de l’Institut des Sciences sociales chinois, a déclaré:



"L’arrivé de Nguyên Phu Trong a contribué à stimuler les relations sino-vietnamiennes, à garantir la stabilité et à favoriser le développement dans la région. Les dirigeants des deux pays ont établi de nouvelles orientations pour la coopération bilatérale pour les cinq ans à venir".



2022 a été une année spéciale pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge. En effet, le Vietnam et le Laos l’ont décrétée l’Année de la solidarité, et ce, à l’occasion du 60e anniversaire de leur relation diplomatique, le 5 septembre et du 45e anniversaire de la signature du Traité d’Amitié et de Coopération bilatéral. Le Vietnam et le Cambodge ont également célébré le 55e anniversaire de leur relation diplomatique dans le cadre de l’Année d’amitié bilatérale.



Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc a effectué des visites à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie, au Japon et en République de Corée. Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a pour sa part visité les États-Unis, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Cambodge. Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a eu, quant à lui, des séjours en Hongrie, au Royaume-Uni, au Laos, au Cambodge, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Beaucoup de dirigeants étrangers se sont également rendus au Vietnam. On peut citer notamment le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le chancelier allemand, Olaf Scholz, la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, la présidente singapourienne, Halimah Yacob ou encore le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.



Le Vietnam s’est impliqué activement au sein des tribunes multilatérales de l’ONU, de l’ASEAN ainsi que du Forum de coopération économique d’Asie du Sud-Est (APEC). La même année, le Vietnam a été élu membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, mandat 2023-2025. C’est la deuxième fois que le pays occupe cette fonction lui permettant de participer à défendre les droits et le développement des humains. Lors de sa visite au Vietnam, à l’occasion du 45e anniversaire de l’adhésion vietnamienne à l’ONU, Antonio Guterres a affirmé:



«C’est vraiment surprenant! Si avant son adhésion à l’ONU, le Vietnam était un pays pauvre, aujourd’hui, il est devenu l’une des économies les plus émergentes au monde qui s’impose de plus en plus sur la scène internationale. Hier ravagé par les guerre et la pauvreté, aujourd’hui, le Vietnam figure parmi les pays ayant la croissance la plus élevée au monde.»

Veeramalla Anjjaiah, chercheur sénior du Centre de recherches sur l’Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Veeramalla Anjjaiah, chercheur sénior du Centre de recherches sur l’Asie du Sud-Est, a indiqué:

«Le Vietnam est un pays stable et pacifique. Le gouvernement vietnamien s’engage à défendre les droits légitimes et la liberté de ses citoyens. Membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam a participé à protéger les valeurs universelles et le progrès de l’humanité au sein des forums de l’ONU et d’autres institutions internationales.»



Dans le cadre des célébrations diplomatiques tenues en 2022, le Vietnam a su intégrer les activités de promotion commerciale et d’investissement, afin de se mettre en lien avec un plus grand nombre de partenaires mondiaux en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Pacifique. 2022 a également été une année glorieuse des patrimoines vietnamiens. L’art de la poterie cham a été inscrit sur la liste des patrimoines culturels immatériels nécessitant une sauvegarde urgente de l’UNESCO. Les stèles en pierre de Ngu Hành Son et l’ensemble des tablettes du village Truong Luu, à Hà Tinh, ont été reconnues comme patrimoines d’archives d’Asie-Pacifique.



Ces succès majeurs ont contribué à stimuler le parcours d’intégration économique et à redynamiser les relations entre le Vietnam et ses partenaires. -VOV/VNA