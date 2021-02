Des expatriés vietnamiens se rassemblent pour préparer des banh chung . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Les expatriés vietnamiens au Laos se sont précipités ces jours-là pour se préparer aux vacances traditionnelles du Nouvel An lunaire (Têt) car ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine en raison de la pandémie de COVID-19.

Ils se sont réunis pour faire des ''banh chung'' (gâteau de riz gluant carré) - l'âme de Têt qui reflète la quintessence du ciel et de la terre à travers les mains habiles des humains.

Occupés à laver les feuilles de «dong», à mariner la viande, à emballer et à faire bouillir les gâteaux, les expatriés vietnamiens ont rappelé les vieux souvenirs de la Patrie et ont senti que l'atmosphère chaleureuse du Tet était au coin de la rue.

Do Van Nam et Vu Thi Tam, qui vivent au Laos depuis plus de dix ans, ont déclaré qu'ils revenaient toujours à la maison pour profiter des vacances au Têt avec leurs familles. Bien qu'ils aient dû rester ici à cause du COVID-19, ils ont apprécié un Têt vraiment traditionnel avec l'activité de fabrication de ''banh chung''.

Des expatriés ont déclaré espérer que la pandémie serait bientôt maîtrisée afin qu'ils puissent rentrer dans leur pays d'origine, rencontrer leurs parents et amis et visiter des destinations touristiques célèbres dans le pays. -VNA